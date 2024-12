Ce crack va exploser à l'OM, De Zerbi balance

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, l'OM a beaucoup travaillé pour faire de son effectif un groupe capable de concurrencer sérieusement les meilleures équipes. Parmi les jeunes recrues, Jonathan Rowe réalise des débuts convaincants à Marseille, même s'il n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu. A 21 ans, le jeune attaquant anglais peut prendre plus d'ampleur avec le temps d'après Roberto De Zerbi.

Formé à Norwich City, Jonathan Rowe a été prêté à l'OM cette saison, et ce, avec obligation d'achat. Une affaire avoisinant les 17M€. L'Anglais a montré de belles qualités dans son club la saison dernière avec 12 buts en Championship. Depuis son arrivée à Marseille, il a disputé toutes les rencontres, à part la dernière, mais il ne compte que trois titularisations. Un temps de jeu qui pourrait très vite évoluer à la hausse au vu de son talent.

« Jonathan Rowe est un joueur fort »

Héros de l'Olympico en septembre dernier, en inscrivant le but de la victoire dans les dernières secondes, Jonathan Rowe se sent bien à l'OM. Son talent plaît aux dirigeants marseillais, et Roberto De Zerbi lui voit un brillant avenir. « Jonathan Rowe est un joueur fort, il a 21 ans, il vient d'un championnat différent. En Angleterre, on s'entraîne 4 jours, et on s'entraine très fort. Ce sont d'autres rythmes qu'en France et en Italie, les habitudes sont différentes » confie l'entraîneur italien, qui était en poste à Brighton auparavant, en conférence de presse.

De Zerbi au service de Rowe ?

Jonathan Rowe a seulement 21 ans, et il a encore beaucoup de temps devant lui pour progresser. « J'ai parlé avec lui hier, je lui ai dit que s'il le veut, je peux l'aider à devenir meilleur, mais il faut qu'il soit disponible et humble. Mais il a ça » assure Roberto De Zerbi. A lui de montrer ses belles qualités sur le terrain dès qu'il en a l'occasion.