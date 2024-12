Mercato : L’OM donne sa réponse pour le transfert de Pogba !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais libre de tout contrat et bientôt autorisé à reprendre la compétition officielle, Paul Pogba est annoncé du côté de l’OM pour cet hiver. Daniel Riolo s’est confié sur ce dossier, et il donne une première tendance claire après avoir contacté les dirigeants de l’OM au sujet du milieu de terrain français.

Paul Pogba (31 ans) à l’OM cet hiver, faut-il vraiment y croire ? L’international français a officialisé sa résiliation de contrat avec la Juventus Turin, et alors qu’il dispose de plusieurs options concrètes (MLS, Arabie Saoudite) pour reprendre le fil de sa carrière plombée par une histoire de dopage ces dernières années, l’OM apparaît comme une piste plausible pour Pogba. Mais qu’en est-il du côté du club phocéen ?

Riolo annonce la réponse de l’OM

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a lâché une grosse confidence sur ce dossier Pogba après avoir directement contacté la direction de l’OM : « Tu demandes à l'OM, j'ai demandé, "ouais pour l'instant, on pense au match à venir. En janvier, on pensera mercato". En gros, c'est une phrase qui veut dire on va quand même se renseigner », lâche l’éditorialiste.

« Trouver la bonne formule »

Et Riolo poursuit en donnant son point de vue personnel sur une possible signature de Paul Pogba à l’OM : « Après est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'ils peuvent le faire financièrement ? Visiblement, il sera gratos, donc tout va être dans le salaire. Qui sait ce que ça peut donner ? Est-ce que l'OM est en mesure de prendre un pari risqué ? S'il vient, tu peux dealer avec lui que s'il n'est pas bon, il ne joue pas, tout dépend de combien ils décident de lui donner. Il va falloir qu'ils trouvent une bonne formule pour que ça ne représente pas un risque et un poids dans le vestiaire. Faut que ça soit gagnant-gagnant. Qu'ils ne se mettent pas une charge financière sur le dos. C'est impossible de savoir si Pogba peut retrouver un niveau. Rappelons qu'en club, je ne sais même plus la dernière fois qu'il a été performant ». Affaire à suivre…