Mercato - OM : Un attaquant poussé vers la sortie ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a déboursé environ 30M€ (bonus compris) pour finaliser le transfert d'Elye Wahi. Alors que le crack de 21 ans est à la peine à Marseille depuis sa signature, Christophe Dugarry a conseillé au club phocéen de le vendre dès le mois de janvier.

Après avoir passé seulement une saison au RC Lens, Elye Wahi s'est envolé vers Marseille lors du dernier mercato estival. En effet, l'attaquant de 21 ans a paraphé un bail de cinq saisons à l'OM. Pour boucler la signature d'Elye Wahi, Pablo Longoria a signé un chèque d'environ 30M€, bonus compris. Malgré tout, le départ du nouveau numéro 9 de Roberto De Zerbi est déjà réclamé.

«Tu vends Wahi et tu mets un attaquant qui marque»

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi, Christophe Dugarry a affirmé que l'OM n'était pas du tout dans la même cour que le PSG. « Il y a trop un écart entre ces deux équipes. L’effectif de Paris, tu le vois entre les mecs qui jouent et qui sont sur le banc, l’écart est encore trop important. L'OM, malgré ses trois victoires d'affilée, ne me rassure pas. A Lens, je vois une mi-temps correct, contre Monaco je vois deux mi-temps pas bonnes, face à Saint-Etienne je vois deux mi-temps très bonnes. Chacun en tire les conclusions qu’il veut », a lancé le champion du monde 98, avant de conseiller à l'OM de se séparer d'Elye Wahi lors du prochain mercato hivernal.

«Le but est de titiller Paris le plus longtemps possible»

« S'ils veulent vraiment concurrencer le PSG, il faut en priorité un attaquant de classe, tu vends Wahi et tu mets un attaquant qui marque des buts, qui dribble… Et si tu peux avoir un défenseur de haut niveau, c’est encore mieux. Est-ce qu’ils ont tout ce qu’il faut pour ça ? J’en doute. Le but est de titiller Paris le plus longtemps possible, mais ils ne seront pas à la lutte », a conclu Christophe Dugarry.