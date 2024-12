Mercato - OM : Longoria sous le choc après ce départ !

Thomas Bourseau

Igor Tudor a été beaucoup décrié à ses débuts de coach à l’OM de par ses résultats. Pour autant, le technicien croate a su inverser la tendance et régaler les supporters et observateurs de l’Olympique de Marseille au final. Son départ au bout d’une seule et unique saison a profondément touché Pablo Longoria.

Pablo Longoria est le président de l’Olympique de Marseille depuis fin février 2021. A cette époque, un nouveau projet voyait le jour avec le départ de Jacques-Henri Eyraud et la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur qui succédait à l’intérimaire Nasser Larguet. Toutefois, mécontent du début du mercato estival de 2022, le technicien argentin déposait sa démission le 1er juillet 2022.

«Le départ d’Igor Tudor m’avait énormément touché»

De quoi forcer la main à Pablo Longoria de lui dénicher un successeur. Bien que le nom de Roberto De Zerbi, actuellement coach de l’OM, ait été annoncé dans la presse, c’est Igor Tudor qui pris les rênes de l’effectif phocéen. Cependant, le technicien croate n’a tenu qu’une seule saison avant d’à son tour claquer la porte du club. Présent sur la chaîne Twitch du streamer Zack Nani lundi, le président de l’OM est revenu sur la période compliquée post-Tudor sur le marché des transferts due à son énervement suite au départ de l’entraîneur en question.

« J’avais une vision trop basée sur le court terme ? Oui, quand tu fais une équipe, ça fait partie de ton état d’esprit. J’étais très déçu pour différentes situations. Je l’ai publiquement dit. Le fait d’avoir une enquête à l’intérieur du club ça m’a énormément touché. Le départ d’Igor Tudor m’avait énormément touché pour la relation d’amitié que j’avais ».

«Ça m’avait tellement touché qu’en fait, tu fais un mercato dans l’immédiat, un peu énervé parfois»

« Il avait tellement de codes dans la vie que tu aimes beaucoup le type de personne qu’il est. Ça m’avait tellement touché qu’en fait, tu fais un mercato dans l’immédiat, un peu énervé parfois. Ce n’est pas bon. Tu dois toujours sortir des émotions. Tu ne peux pas être lucide quand tu es dans les émotions ». a conclu Pablo Longoria pendant l’émission Zack en roue libre. Plus d’un an plus tard, la page est tournée et le président de l’OM a révélé être ravi de la nouvelle organisation sportive mise en place à Marseille avec Roberto De Zerbi et Medhi Benatia notamment.