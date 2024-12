Mercato - OM : «Ça pue le football», la signature surprise qui enchante Longoria !

Thomas Bourseau

Medhi Benatia pourrait bientôt devenir directeur sportif de l’OM, lui qui occupe le rôle de conseiller de Pablo Longoria dans ce secteur depuis la fin novembre 2023. L’ex-joueur de la Juventus a été une bouffée d’air frais pour le club d’après le patron qu’est Longoria qui n’a pas caché sa joie de pouvoir compter sur un tel élément.

En l’espace d’un an, l’OM de Pablo Longoria a été transfiguré. Le président du club marseillais a témoigné des départs de Marcelino, de Javier Ribalta, de David Friio ainsi que de Stéphane Tessier. A présent, Longoria est conseillé par Medhi Benatia qui pourrait disposer d’une promotion de conseiller sportif à directeur sportif ainsi que de Fabrizio Ravanelli. L’ancien attaquant de l’OM de 1997 à 2000 est devenu conseiller institutionnel de l’Olympique de Marseille.

«Medhi est top, haut niveau»

Lundi soir, Pablo Longoria était l’invité exceptionnel du streamer Zack Nani sur Twitch pour son émission Zack en roue libre. L’occasion pour le patron de l’OM d’évoquer la nouvelle section sportive mise en place à Marseille. « A quoi ressemble l’organisation sportive du club ? C’est quelque chose de beaucoup plus complet. Je crois que l’arrivée de Medhi (ndlr Benatia) comme conseiller nous a donné beaucoup d’air frais. Medhi est top, haut niveau ».

«Tu as besoin de quelqu’un à tes côtés qui te fait dire : « Wow, on y va, j’ai besoin de cette énergie»»

Pablo Longoria était recruteur de la Juventus à l’époque où Medhi Benatia évoluait en tant que joueur (2016-2019). Déjà, le président de l’OM avait témoigné d’un intérêt du Marocain pour le scouting de par son visionnage important de matchs.

« Si je l’ai recontacté ? Complètement. Et surtout de par sa relation avec (Azzedine) Ounahi qu’il conseillait. Au bout d’un moment tu vois que ça pue le football Medhi. Tu as besoin de quelqu’un à tes côtés qui te fait dire : « Wow, on y va, j’ai besoin de cette énergie, de nouveau, de quelqu’un de frais et qui veut faire les choses différemment ».

Longoria a d’ailleurs affirmé qu’il travaillait d’une autre manière avec Benatia qu’auparavant aux côtés de Javier Ribalta avec qui il formait un tandem. « Avec Medhi, j’ai cherché à déléguer beaucoup, pour ses idées. Tu vois que c’est quelqu’un à qui tu peux déléguer puisque c’est un directeur sportif de haut niveau ».