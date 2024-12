Mercato : Il tacle l’OM après son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cadre de l’OM depuis son arrivée en provenance de l’AS Rome à l’été 2022, Jordan Veretout s’est retrouvé écarté du groupe professionnel et poussé vers la sortie l’été dernier. S’il a fini par s’engager avec l’OL en tant que joker après la fermeture du marché des transferts, le milieu de terrain âgé de 31 ans a taclé l’attitude du club marseillais.

À l’instar de Pau Lopez et Samuel Gigot, Jordan Veretout faisait partie des indésirables de l’OM l’été dernier. Poussé au départ, l’international français (6 sélections) a fini par trouver une porte de sortie du côté de l’OL en fin de mercato, mais il n’a pas apprécié l’attitude de Marseille dans les négociations.

« Marseille n’a pas facilité la tâche »

« C’était les derniers jours de mercato, on était un peu en stress. Marseille n’a pas facilité la tâche, ce qui fait que les négociations ont pris du temps », a déclaré Jordan Veretout, dans un entretien accordé au Progrès.

« Le propriétaire nous a dit de ne pas s’inquiéter »

Le milieu de terrain âgé de 31 ans a été rassuré par le propriétaire de l’OL, John Textor : « Mais le propriétaire nous a dit de ne pas s’inquiéter : ‘‘Il y a un joker et ce sera Jordan’’. J’étais un peu plus rassuré, et ça s’est fait les jours suivants. »