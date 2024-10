Mercato - OM : «Injuste», le terrible coup de fil de Benatia

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM n'a pas hésité à trancher dans le vif pour son mercato, se séparant de plusieurs joueurs majeurs afin de renouveler quasiment en intégralité son effectif. Dans cette optique , Jordan Veretout a notamment été poussé au départ. Le nouveau milieu de terrain de l'OL raconte la façon dont Medhi Benatia lui a demandé de partir.

Nommé entraîneur de l'OM cet été, Roberto De Zerbi a rapidement tranché dans le vif pour la composition de son effectif. Le technicien italien a demandé le départ de certains joueurs dont le profil ne correspondait pas à sa philosophie de jeu. C'est notamment le cas de Jordan Veretout, pourtant convaincant la saison dernière. Le milieu de terrain qui a rejoint l'OL revient sur les coulisses de son départ.

Veretout sort du silence sur son départ de l'OM

« Mon été ? Je pars en vacances, je suis très heureux, je profite avec les enfants parce que ce sont des saisons très chargées. Et puis, à quelques jours de la reprise, Medhi Benatia m’appelle et me dit : "Jordan, le coach est sur une autre philosophie et tu ne rentres plus dans le projet." Jai répondu : "OK, pas de souci, maintenant il faut qu’on trouve une solution." J’ai quand même donné beaucoup, je n’ai jamais triché, j’étais assez bon, peut-être pas pour tout le monde, mais chez les gens avec qui je parle, certains ont trouvé ça un peu injuste », raconte-t-il au micro de Canal+, avant de poursuivre.

«Les gens avec qui je parle, certains ont trouvé ça un peu injuste»

« Je n’ai pas compris au final, je les ai respectés, je suis parti avec la réserve. Maintenant, je pense que le mieux, ça aurait été, avec un peu plus de classe, de faire partie du groupe en sachant que je dois partir. J’aurais compris et ça aurait été plus facile pour tout le monde », ajoute Jordan Veretout. Finalement, son départ a permis de libérer de l’espace dans la masse salariale, ce qui était indispensable pour boucler la signature d’Adrien Rabiot.