Pogba : L'OM lâche une grande annonce en privé ?

Alors qu’il a résilié son contrat avec la Juventus et se retrouve désormais libre, Paul Pogba est annoncé avec insistance du côté de l’OM. Une possibilité qui semble belle et bien étudiée par Marseille, mais des sources proches du club assurent en revanche ne pas discuter avec l’international français pour le moment.

Présente depuis quelques semaines, la rumeur envoyant Paul Pogba à l’OM a pris de l’ampleur ces dernières heures. Comme indiqué par RMC Sport, quand la question leur est posée, les dirigeants marseillais affirment qu'aucune discussion n'a été entamée avec le milieu de terrain âgé de 31 ans. « Le dossier est… difficile », répond-on du côté de l'OM.

Pas de discussion entre l’OM et Pogba

Ce que confirme le journaliste Rudy Galetti. D’après ses informations, des sources proches de l’OM ont assuré que le club n’était pas en discussion avec Paul Pogba et que ce dernier n’était pas considéré comme une option pour renforcer le milieu de terrain de Roberto De Zerbi.

Un renfort pour la saison prochaine ?

Cela ne veut pas dire que l’OM ne s’intéresse pas à Paul Pogba pour autant. Selon RMC Sport, sa potentielle venue serait plutôt dans l’optique de la saison prochaine et non celle-ci. L’international français (91 sélections) ne pourra reprendre la compétition qu’à partir de mars 2025 et il est difficile d'imaginer qu’il soit opérationnel dès le printemps prochain.