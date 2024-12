OM : Les deux priorités du mercato annoncées en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très attentif à l’évolution du projet à l’OM, Christophe Dugarry évoque les grandes ambitions de son ancien club en championnat cette saison. Et le champion du Monde 98, qui a pris la parole en direct lundi sur RMC Sport, estime que l’OM devrait attirer un défenseur ainsi qu’un attaquant pour espérer faire de l’ombre au PSG.

Actuellement 2e de Ligue 1 à cinq points du PSG, l’OM peut-il espérer dominer son grand rival dans la course au titre ? Christophe Dugarry, qui a porté le maillot du club marseillais au cours de sa carrière (1997-2000), a évoqué le sujet lundi en direct dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport. Et l’ancien attaquant de l’OM se montre assez pessimiste.

Des sacrifices en vue à l'OM ? 🤔 La rumeur Pogba prend de l'ampleur, mais le club tempère les ardeurs... Que va-t-il se passer ?

« L’OM ne me rassure pas »

« Il y a trop un écart entre ces deux équipes. L’effectif de Paris, tu le vois entre les mecs qui jouent et qui sont sur le banc, l’écart est encore trop important L'OM, malgré ses trois victoires d'affilée, ne me rassure pas », estime Dugarry, qui glisse deux conseils mercato à la direction de l’OM pour cet hiver.

Un attaquant et un défenseur pour l’OM ?

« S'ils veulent vraiment concurrencer le PSG, il faut en priorité un attaquant de classe, tu vends Wahi et tu mets un attaquant qui marque des buts, qui dribble… Et si tu peux avoir un défenseur de haut niveau, c’est encore mieux. Est-ce qu’ils ont tout ce qu’il faut pour ça ? J’en doute. Le but est de titiller Paris le plus longtemps possible mais ils ne seront pas à la lutte », poursuit l’ancien attaquant de l’OM. Le message est passé…