Le boss de l’OM révèle des offres en Premier League !

Avant d’être promu à la présidence de l’OM en février 2021, Pablo Longoria occupait quelques mois auparavant la fonction de directeur sportif du club phocéen. Le dirigeant espagnol se remémore l’été de son arrivée à l’OM et précise qu’il disposait au même moment d’autres propositions prestigieuses en provenance d’Angleterre.

En juillet 2020, pour assurer la succession d’Andoni Zubizarreta à la direction sportive, l’OM jetait finalement son dévolu sur Pablo Longoria. Le dirigeant espagnol, passé notamment par la Juventus et Valence auparavant, a finalement été nommé à la présidence de l’OM six mois plus tard, en février 2021. Une belle histoire, d’autant que Longoria avait l’embarras du choix avant de débarquer en France comme il l’explique dans l’émission Zack en Roue Libre.

« Je voulais la France ou l’Allemagne »

« Tous les matins, je lis toute la presse internationale. Et j’avais un peu vu la situation de Zubizarreta à l’OM, et j’avais dit à tous mes proches : ‘je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que l’OM va m’appeler’. Je ne voulais pas travailler en Espagne, je voulais la France ou l’Allemagne car je voulais faire le top 5 comme plan de carrière », indique le président de l’OM.

« J’avais offres en Premier League »

« Ça m’intéressait, mais je n’ai pas fait de mouvement jusqu’à ce qu’un chasseur de tête responsable pour le recrutement m’a appelé. Je l’avais senti, à l’époque j’avais des offres de Premier League, dont un club important pour être directeur sportif, mais j’aime la passion autour du football. Je préférais voir un peu plus le soleil comme à Valence. Pour moi, c’était devenu la priorité », poursuit Longoria, qui a malgré tout privilégié l’OM.