Pogba - OM : La grosse boulette de Rabiot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, après la victoire l'OM sur la pelouse de l'ASSE (2-0), Adrien Rabio a lâché un énorme appel du pied à Paul Pogba, qui sera autorisé à reprendre la compétition en mars prochain. Une sortie qui n'a pas du tout plu à Christophe Dugarry qui n'épargne pas le joueur marseillais.

La rumeur envoyant Paul Pogba à l'OM prend de l'ampleur depuis que la résiliation de son contrat à la Juventus a été officialisée. L'international français sera autorisé à reprendre la compétition au mois de mars, mais son club n'est pas encore connue. Cependant, du côté de l'OM, on se prend à rêver d'une arrivée de Paul Pogba. Dimanche soir, après la victoire contre l'ASSE (2-0), Adrien Rabiot a lancé un appel du pied à son ancien coéquipier.

Une superstar en approche à l'OM ? 🚀 De Zerbi pourrait bien dévoiler un mercato de rêve avec Pogba dans le viseur ! https://t.co/ioJdY82wrv — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

Rabiot interpelle Pogba

« J'aimerais bien jouer avec Paul. On a eu la possibilité de se côtoyer rapidement à la Juventus. On n'a pas trop eu d'opportunités de jouer ensemble car il a eu pas mal de pépins. J'étais très déçu. On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir », a ainsi confié le milieu de terrain de l’OM dimanche soir au micro de DAZN. Mais cette sortie n’a pas du tout plus à Christophe Dugarry.

Dugarry n'aime pas du tout

« Cette prise de parole me dérange. Elle est déplacée. C’est en fin de match, il rigole, la pression est retombée, ils ont envie de parler d’autre chose. Il fait un appel du pied à son copain, pourquoi pas. Entendre ton collègue dire qu’il accueillerait bien Pogba qui pourrait jouer à ta place, tu le prends mal. L’équilibre d’un vestiaire comme l’OM est suffisamment fragile pour parler d’un joueur qui n’est pas dans l’équipe. Ce n’est pas grave, il n’a tué personne. Mais ça peut créer plus de problèmes que de choses sympas », a lâché le champion du monde 1998 au micro de RMC.