Real Madrid : Mbappé future légende, l'énorme annonce

Après avoir marqué l’histoire du Paris Saint-Germain pendant sept saisons, Kylian Mbappé a fait le grand saut vers le Real Madrid. Mais pour le moment, l’aventure madrilène du Français ne se passe pas vraiment au mieux, avec les critiques qui se font de plus en plus nombreuses de l’autre côté des Pyrénées.

Voilà des années que les supporters du Real Madrid attendaient Kylian Mbappé, avec notamment l’échec cuisant de 2022. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que le Français fasse une grande impression chez les Madrilènes, avec peut-être l’une des périodes les plus délicates de sa carrière. Mais il est encore trop tôt pour recaler la star française et la mettre dans la catégorie des gros flops des Merengue.

« Ils attendent 50 buts par saison de Mbappé »

Ancien du Real Madrid, avec notamment une Ligue des Champions en 2014, Sami Khedira est persuadé qu’il faut avoir de la patience avec Kylian Mbappé. « Ils attendent 50 buts par saison de Mbappé, c'est la réalité. Et ce n'est pas facile, car il doit s'adapter à la Liga, à l'Espagne. Même les grands joueurs doivent s’adapter » a expliqué le Champion du monde allemand qui a mis un terme à sa carrière en juillet 2021, dans un entretien accordé à MARCA.

« Nous devons tirer le meilleur de lui, en le plaçant là où il est le plus performant »

« Je ne le connais pas personnellement, mais je pense qu'il a aussi besoin d'entrer en contact avec l'équipe et c'est le travail du staff technique » a assuré Khedira, qui a comparé Kylian Mbappé à l’une des grandes stars de l’histoire récente du Real Madrid. « Nous devons tirer le meilleur de lui, en le plaçant là où il est le plus performant. Les résultats et la dynamique d’équipe n’aident pas non plus. Mais s’il faut parier, je pense que Mbappé y parviendra. Regardez Modric, au début personne ne pensait qu'il deviendrait cette légende ».