Kylian Mbappé : Ce problème qu'il n'a pas résolu au Real Madrid

Cet été, une page s'est tournée au Real Madrid. En effet, Toni Kroos a dit stop et l'Allemand a ainsi décidé de prendre sa retraite sportive. Une grosse perte pour les Merengue qui n'ont pas réussi à remplacer Kroos au milieu de terrain. Et même si Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, ça ne compense clairement pas...

Toni Kroos sera donc resté 10 ans au Real Madrid, le temps d'écrire une belle page de l'histoire du club merengue. Arrivé en 2014, l'Allemand s'en est allé en cet été 2024. Et pour cause... Le milieu de terrain a pris sa retraite sportive, raccrochant ainsi les crampons. Malgré Camavinga, Valverde, Tchouaméni et compagnie, le Real Madrid a perdu gros avec ce départ de Toni Kroos au milieu de terrain.

« Le départ de Kroos ne pouvait pas être résolu avec Mbappé »

Pour Marca, Sami Khedira, ancien joueur du Real Madrid, a souligné l'importance de ce départ de Toni Kroos. Une perte que même la signature de Kylian Mbappé a pu faire oublier. « Ce que je pense du Real Madrid cette saison ? Il est facile de dire que Toni Kroos manque à Madrid. En mai, il avait déjà dit qu'il partant, tu as eu le temps. Cet été, j'ai parlé avec Karanka, Moyes et d'autres entraîneurs sur le Real Madrid, nous étions tous d'accord sur une chose : le départ de Kroos ne pouvait pas être résolu avec Mbappé », a lâché l'Allemand.

« C'était là le défi d'Ancelotti »

Sami Khedira a ensuite ajouté concernant cette perte de Toni Kroos pour le Real Madrid : « Tout le monde savait que le style devait être changé, parce qu'on ne peut pas changer Kroos pour un autre joueur, parce que Toni est unique et spécial pour Madrid. Et c'était là le défi d'Ancelotti, changer de style ! Il a dû s'adapter aux joueurs et les mettre à la meilleure place possible. Et on avait déjà vu lors de la première journée de Ligue des Champions contre Stuttgart qu'ils ne savaient pas quoi faire avec le ballon et comment défendre ».