Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé arrive pour un prix de folie ?

L'été dernier, le PSG a été contraint de laisser filer Kylian Mbappé dont le contrat arrivait à son terme. L'attaquant français s'est engagé avec le Real Madrid et a donc laissé un vide qui n'a finalement pas été comblé puisqu'aucun joueur majeur n'a été recruté. Toutefois, la piste menant à Marcus Rashford reviendrait en puissance. Et Manchester United serait même disposé à le lâcher pour un montant très avantageux.

Lors du précédent mercato estival, le PSG n'avait pas réussi à conserver Kylian Mbappé dont le contrat prenait fin. Le Bondynois s'est engagé avec le Real Madrid et a donc laissé un vide important qui n'a pas été compensé puisqu'en dehors de Désiré Doué, dont le recrutement a été fait pour préparer l'avenir, aucun joueur offensif n'a débarqué. Et l'absence de Kylian Mbappé se fait d'ailleurs ressentir depuis le début de saison. C'est la raison pour laquelle, comme révélé par le10sport.com, le PSG cherchera à recruter un ailier cet hiver afin de venir concurrencer Bradley Barcola.

La piste Rashford relancée au PSG ?

Et d'après les informations du Telegraph, le PSG fait partie des clubs en mesure de s'attacher les services de Marcus Rashford, avec l'Arabie Saoudite. Et pour cause, l'international anglais, dont le contrat court jusqu'en 2028 avec Manchester United, touche un salaire estimé à 20M€ par an que le club anglais souhaiterait économiser. Dans cette optique, le PSG, qui a plusieurs été cité parmi les favoris pour recruter Rashford, serait donc idéalement placé.

Un prix au rabais pour Rashford ?

Et cela pourrait même être une très belle affaire. En effet, le média anglais ajoute que Manchester United, cherchant à se séparer le plus rapidement possible de Marcus Rashford, serait disposé à le vendre au rabais. Conscients qu'il sera difficile de trouver un club susceptible de payer la salaire de l'attaquant anglais, les Red Devils pourraient donc le brader pour faciliter son transfert. Reste désormais à savoir si le PSG en profitera.