Mercato : Luis Enrique lâché au PSG, le Qatar a tranché pour son avenir

Si sa venue avait provoqué des promesses, elles sont vites retombées. En interne, c'est plutôt la colère qui se fait entendre lorsqu'il s'agit d'évoquer Luis Enrique. Sa méthode et son dogmatisme commenceraient à agacer. Malgré tout, le coach espagnol conserve la confiance de Nasser Al-Khelaïfi, qui s'est exprimé sur son avenir ce mardi.

Le PSG est à un tournant de son histoire. Le projet sportif, véritablement lancé avec le départ de Kylian Mbappé cet été, tarde à tenir ses promesses. Les premiers résultats sont décevants, notamment en Ligue des champions où désormais il existe une classe d’écart avec les favoris. Mais pas question pour Nasser Al-Khelaïfi de tout révolutionner. Après avoir fait longtemps preuve d’impatience, le président du PSG veut désormais s’appuyer sur les forces en présence, et notamment sur Luis Enrique, qui vient tout juste de prolonger son contrat jusqu’en juin 2027.

Le PSG scelle l'avenir de Luis Enrique

« À mon avis, nous avons le meilleur entraîneur du monde en ce moment. Il construit un projet pour l’avenir. Les résultats comptent, mais nous restons concentrés sur notre projet (…) Je crois en notre projet, en notre système, en notre entraîneur et en notre plan » a encore confié Al-Khelaïfi ce mardi.

Le Qatar au soutien de son entraîneur

Mais cette signature, qui n’a toujours pas été officialisée, intervient dans un moment délicat. L’Equipe et Foot Mercato annoncent que le coach espagnol serait de plus en plus isolé en interne. Les joueurs, Luis Campos et même des membres du staff commenceraient à se plaindre de ses méthodes et de ses décisions sportives. Ces rumeurs sont évidemment arrivées aux oreilles de la direction parisienne. Mais comme indiqué par Foot Mercato, cela ne devrait pas remettre en cause la position de Luis Enrique. Sauf incroyable retournement de situation, le technicien ne devrait pas quitter son poste de sitôt. Mais en ces temps troubles, attention à la censure.