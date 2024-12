Transferts : Riolo répond cash sur Salah au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG en pince pour Mohamed Salah et semble vouloir l'attirer libre au terme de son contrat avec Liverpool l'été prochain, Daniel Riolo rétablit la vérité sur ce feuilleton. Selon l'éditorialiste de RMC Sport, il s'agit avant tout d'un bluff de la part de l'agent de Salah, qui donnerait en réalité sa priorité à Liverpool pour une prolongation de contrat. Explications.

Mohamed Salah au PSG l'été prochain, faut-il vraiment y croire ? L'attaquant égyptien de 32 ans arrivera en fin de contrat avec Liverpool en juin 2025, et selon les dernières tendances, la direction parisienne s'activerait déjà en coulisses pour tenter de le convaincre de débarquer libre au Parc des Princes. Un processus qui n'est pas dans rappeler Lionel Messi et Sergio Ramos en 2021. Mais de son côté, le clan Salah est-il vraiment sincère dans ses supposés échanges avec le PSG ?

« Le clan Salah fait fuiter cette information »

Au micro de RMC Sport dans l'After Foot, Daniel Riolo a livré les coulisses de ce feuilleton Salah au PSG mercredi soir : « C'est plus du côté de Salah, où comme on a envie de rester à Liverpool, on fait fuiter cette information, pour avoir un plus gros salaire, pour avoir une prolongation... Après, ce qui est dit dans la presse, à savoir que Salah connait Nasser Al-Khelaïfi, oui, que son agent connait très bien Nasser Al-Khelaïfi pour avoir bossé avec lui, oui c'est vrai aussi, mais cela ne veut pas dire que Mohamed Salah va venir au PSG. Pas du tout », explique l'éditorialiste, qui assure donc que Mohamed Salah ne fait pas vraiment du PSG sa priorité.

« Salah fait tout pour rester à Liverpool »

« Pour l'instant, on en est plutôt à l'inverse, à savoir que Salah fait tout pour rester à Liverpool et se sert du PSG pour faire monter les enchères », insiste Daniel Riolo sur les coulisses de ce dossier. Reste à savoir quelle sera l'issue des négociations entre les différentes parties...