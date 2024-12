PSG : Luis Enrique dénonce une malédiction

Amadou Diawara

Lors du tirage au sort du premier tour de la Ligue des Champions, le PSG n'a pas du tout été verni. En effet, le club de la capitale a hérité de quatre colosses européens : Arsenal, l'Atlético de Madrid, le Bayern et Manchester City. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a évoqué la poisse du PSG, affirmant que son équipe allait tomber sur la meilleure équipe brésilienne à la Coupe du Monde des clubs.

Pour cette édition 2024-2025, la Ligue des Champions s'est révolutionnée. En effet, les 36 équipes qualifiées pour le premier tour sont toutes regroupées dans une poule unique. Et après huit journées, les huit équipes les mieux classées valident leur ticket pour les huitièmes de finale, tandis que les douze dernières formations sont éliminées. En ce qui concerne les autres clubs, ils doivent passer par la case seizième de finale.

Luis Enrique évoque la poisse du PSG

Lors du tirage au sort, le PSG n'a pas été gâté. En effet, le club de la capitale est tombé sur quatre colosses du continent en plus de Gérone, le PSV, le RB Salzbourg et Stuttgart : Arsenal, l'Atlético de Madrid, le Bayern et Manchester City. La saison dernière déjà, le PSG était dans le groupe de la mort avec le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle.

«PSG-Botafogo, je peux le garantir»

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Luis Enrique a évoqué la poisse du PSG lors des tirages, affirmant que son équipe allait tomber sur la meilleure équipe brésilienne du moment à la Coupe du Monde des clubs : « Ça va être une compétition très attractive, c’est sûr, pour tous ceux qui vont la jouer. La possibilité de voir une Coupe du monde des clubs, ça va être passionnant. Quel est le meilleur club brésilien actuel selon vous ? Botafogo ? Et bah on l’aura à coup sûr. PSG-Botafogo, je peux le garantir. Enfin, je peux presque le garantir », a déclaré le coach du PSG.