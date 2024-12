Mbappé accusé de viol : Il va enfin vider son sac !

Amadou Diawara

Lors de la trêve internationale d'octobre, Kylian Mbappé n'a pas rejoint le groupe France. De retour de blessure depuis peu, l'attaquant du Real Madrid a préféré parfaire sa remise en forme. Durant ses jours de repos, Kylian Mbappé a voyagé à Stockholm pendant quelques jours. Toutefois, le joueur de 25 ans serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle en Suède. D'après Daniel Riolo, Kylian Mbappé va évoquer ce scandale ce dimanche.

De retour de blessure depuis peu, Kylian Mbappé n'a pas participé au rassemblement du mois d'octobre de l'équipe de France. En effet, l'attaquant du Real Madrid a préféré parfaire sa remise en forme durant cette trêve internationale.

Mbappé est visé par une enquête pour viol en Suède

Pendant ses jours de repos, Kylian Mbappé a voyagé quelques jours en Suède, plus précisément du côté de Stockholm. Toutefois, le numéro 9 du Real Madrid serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans l'hôtel où il séjournait.

«Stockholm sera évoqué»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a révélé que Kylian Mbappé allait se livrer sur le scandale en Suède ce dimanche soir, et ce, lors d'un entretien qu'il accordera à l'émission Clique sur Canal +. « Il n'y aura pas de règlement de compte. C'est une interview plutôt posée, en mode "onde positive". Il ne sera même pas dur ou vindicatif à l'égard de Nasser Al-Khelaïfi dont il va parler dans des termes plutôt light. Stockholm sera évoqué, sa santé mentale sera évoquée, l'équipe de France, sa rentrée avec le Real, sa relation avec les supporters du PSG, donc pas mal de sujets », a déclaré le journaliste français sur les ondes de RMC Sport.