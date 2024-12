Mercato - PSG : Un buteur à 75M€ offert à Luis Enrique ?

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, tout le monde pensait que le Paris Saint-Germain allait recruter au moins une star en attaque. Ce n’est pas arrivé, mais finalement les Parisiens pourraient voir une occasion en or se présenter au mercato de janvier, avec le retour d’une vieille piste qui a beaucoup fait parler ces dernières années.

Entre blessures, méformes et choix tactiques, le PSG a évolué sans véritable numéro 9 pendant la plus grande partie de la saison. Mais les choses pourraient changer, puisque Luis Enrique serait de plus en plus ouvert à l’arrivée d’une nouvelle star en attaque, surtout avec les récents résultats de son équipe en Ligue des Champions comme en Ligue 1.

« Il se rend compte qu'il a eu tort sur Victor Osimhen »

Pour Daniel Riolo, le coach du PSG serait en effet revenu sur sa décision concernant le poste de numéro 9 avec un Victor Osimhen écarté cet été, qui pourrait bien redevenir un objectif concret. « Luis Enrique revient sur ce qu'il avait dit, il veut du renfort. Il se rend compte qu'il a eu tort. Notamment sur un dossier dont il ne voulait pas cet été, à savoir Victor Osimhen qui est un prix beaucoup moins élevé » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, assurant qu’il pourrait « y avoir une ouverture cet hiver » pour la star nigériane.

Le Napoli veut le vendre cet hiver

Et c’est justement le scénario qui semble se dessiner ! D’après les informations de Il Mattino, Victor Osimhen pourrait bien être l’un des grands acteurs du mercato de janvier après une première partie de saison plus qu’aboutie sous les couleurs de Galatasaray, où il est prêté. Son club du Napoli souhaiterait en effet récupérer une grosse somme d’argent pour se renforcer en défense, avec l’attaquant qui possède une clause de départ fixée à 75M€. Le PSG est cité comme l’un des clubs intéressés, avec également Manchester United et la Juventus.