Mercato - PSG : La presse italienne relance le feuilleton Donnarumma !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour Gianluigi Donnarumma, l'avenir n'est plus aussi certain. Les discussions pour sa prolongation sont à l'arrêt et cela pourrait déboucher sur un départ en fin de saison. En Italie, son nom est associé à plusieurs équipes, notamment au Napoli. Journaliste pour le Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni a réagi à cette rumeur.

Rebondissement de taille dans le dossier Gianluigi Donnarumma. Alors qu’il semblait bien parti pour prolonger son contrat au PSG, le portier italien ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Comme indiqué par RMC Sport, les discussions sont en stand-by et un départ en fin de saison n’est pas à écarter.

Fabrizio Ravanelli affirme son attachement à l'OM, même face aux sirènes du PSG ! 🥵

➡️ https://t.co/DybhDM4XVI pic.twitter.com/KZBMP5k3pj — le10sport (@le10sport) December 9, 2024

Un retour en Serie A pour Donnarumma ?

Passé par le Milan AC, Donnarumma pourrait bien trouver refuge en Italie. Son profil pourrait intéresser le Napoli en cas de départ d’Alex Meret en fin de saison. Mais sur le plateau de Radio Goal, Ivan Zazzaroni s’est montré réaliste. Selon lui, l'opération a peu de chances de voir le jour.

« Il gagne trop »

« Je pense que c'est très compliqué. Gianluigi Donnarumma reçoit un salaire très important, il gagne trop pour les caisses de l'entreprise de Naples. Je ne pense pas qu'il puisse atterrir en Campanie » a confié le directeur du Corriere dello Sport.