Mercato - PSG : Il annonce l'héritier de Donnarumma en direct !

Depuis le début de la saison, le PSG ne se présente pas sous son meilleur visage et l'un des sujets chauds du moment concerne le rôle de gardien de but. Au vu de son statut, Gianluigi Donnarumma reste un pilier incontournable de l'effectif de Luis Enrique, mais ce dernier lui a préféré Matvey Safonov ces derniers temps. La prolongation de l'Italien n'est pas assurée et on pense déjà à son successeur. Selon Jérôme Rothen, il s'agirait de Lucas Chevalier (LOSC).

Sous contrat au PSG jusqu'en 2026, Gianluigi Donnarumma serait en plein doute en ce moment à propos d'une prolongation à venir. L'international italien paie un peu ses quelques boulettes de ces dernières semaines, et les dirigeants parisiens pourraient bien choisir de se passer de lui dans les années à venir. Et visiblement, son successeur serait déjà tout trouvé.

«Il faut vendre Donnarumma»

Parfois en difficulté, Gianluigi Donnarumma a vu les critiques fuser ces dernières semaines. Beaucoup pensaient qu'au vu de son profil, il était assez protégé dans l'effectif du PSG. « Gianluigi Donnarumma ? Le problème c'est que les matchs où il fallait qu'il soit là depuis trois ans, c'est toujours la même chose : il n'est pas décisif. Avec le statut qu'ils lui ont donné, il gagne 1M€ par mois, tout Donnarumma qu'il est, pourquoi ils ne l'ont pas prolongé ? C'est qu'ils se disent qu'il stagne et ne progresse pas sur ses faiblesses » débute Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC.

«Il y a possibilité de faire venir Lucas Chevalier»

Avec son contrat qui se termine en 2026, Gianluigi Donnarumma pourrait être vendu pour une grosse somme l'été prochain. Lucas Chevalier, le gardien du LOSC qui monte en puissance dernièrement, semble être la piste privilégiée pour sa succession. « Peut-être qu'il y a possibilité de faire venir Lucas Chevalier. Il faut absolument qu'ils mettent tout en œuvre. Donc, il faut vendre Donnarumma, même s'ils perdront un petit peu d'argent. La politique actuelle du PSG est de prendre les meilleurs joueurs français du championnat » poursuit Jérôme Rothen.