PSG : Grand retour à Paris, il fait une annonce

Mardi soir, Lucas Hernandez a fait son grand retour à la compétition. Victime d'une rupture des ligaments croisés il y a sept mois, le défenseur du PSG est entré en jeu contre le RB Salzbourg mardi soir. Et il ne cache pas sa joie.

Hernandez soulagé de retrouver les terrains

« Ça fait plaisir, c'est une fierté de retrouver les terrains. Quand tu subis une blessure comme ça, ce n'est jamais facile. Dès le premier jour après mon opération, je savais que j'allais revenir vite et plus fort. C'était très important de venir ici pour aller chercher la victoire. On garde du positif, j'espère que c'est le début d'un long chemin en Ligue des champions », se réjouit l'international français en zone mixte, avant d'en rajouter une couche.

« L'équipe est jeune mais on était tous sereins. Les circonstances du match dépendent de l'adversaire, mais dès le début on voulait la victoire. Il y a un soulagement, c'était un match presque décisif. Il ne fallait pas se rater. Il faudra continuer dans cette dynamique pour les deux prochains matchs. Ce seront deux grosses équipes, mais on jouera avec notre public, ce sera notre numéro 12. On parle beaucoup de l'efficacité ces derniers jours mais on travaille sur ça. Aujourd'hui on en a mis trois mais on aurait pu en mettre d'autres », ajoute Lucas Hernandez.