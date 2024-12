«Ça couinait là-bas !», il prévient l’OM pour Pogba !

Axel Cornic

Après avoir vu le Tribunal arbitral du sport réduire sa sanction de Quatre ans à 18 mois, Paul Pogba a trouvé un accord avec la Juventus pour une rupture à l’amiable. Il est donc libre de tout contrat et son nom est lié à plusieurs clubs pour l’année 2025, avec notamment l’option concernant l’Olympique de Marseille.

C’est la folle rumeur du moment. Considéré comme l’un des plus grands cracks de la planète lors de son explosion à la Juventus, Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, Paul Pogba a connu un gros stop dans sa carrière. Mais il pourra très vite la reprendre, puisque sa suspension pour dopage a été réduite par le TAS et il pourra donc retrouver les terrains en mars 2025.

« Un souffle nouveau au sein de l'OM ? Longoria est conquis par Benatia, futur directeur sportif ? ⚽️ »

➡️ https://t.co/MifgUg5LoE pic.twitter.com/v4bPO3wyb9 — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 10, 2024

Le rêve Paul Pogba

Après avoir réussi à attirer Adrien Rabiot, l’OM peut-il réaliser l’exploit de faire la même chose avec Paul Pogba ? Comme son ancien coéquipier, le milieu de 31 ans n’est plus sous contrat avec la Juventus et pourrait bien se relancer sus les ordres de Roberto De Zerbi, du côté de l’OM. Sa signature serait définitivement l’un des plus gros coups de la présidence Longoria, où l’on a pourtant connu des nombreux rebondissements.

« Est-ce que tu as la nécessité d’avoir un joueur comme Pogba ? »

Pourtant, tout le monde ne semble pas convaincu par l’arrivée de Pogba et c’est le cas d’Eric Di Meco. « Est-ce que tu as la nécessité d’avoir un joueur comme Pogba ? Tu as une équipe qui commence à tourner, est-ce que c’est un véritable plus ? » s’est interrogé l’ancien défenseur de l’OM et de l’équipe de France, dans l’émission Super Moscato Show.

« Je ne suis pas partisan de casser la tirelire pour un joueur dont tu as beaucoup de doutes »

« Il ne faut pas oublier qu’avant qu’il ne soit suspendu, il était souvent blessé et ça a été un problème à la Juventus. Rappelez-vous ça couinait là-bas, il ne jouait plus. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? » a poursuivi Di Meco, qui n’est décidément pas fan d’une arrivée de Paul Pogba à l’OM. « Je ne suis pas partisan de casser la tirelire, casser l'équilibre du vestiaire, pour un joueur dont tu as beaucoup de doutes ».