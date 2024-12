PSG : Une malédiction prend fin sous Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Luis Enrique a pu pousser un gros ouf de soulagement à Salzbourg mardi soir au coup de sifflet final. Et pour cause, le PSG a battu le club autrichien sur ses terres sur le score de 3 buts à 0. Un match de Ligue des champions à l’extérieur sans encaisser le moindre but. Ce n’était plus arrivé depuis quatre ans.

Le PSG avait besoin de se donner de l’air. En terres autrichiennes, les hommes de Luis Enrique se sont imposés mardi soir contre le RB Salzbourg, ce qui a été le 2ème succès du Paris Saint-Germain en 6 journées de saison régulière de Ligue des champions. Il reste donc deux rencontres au champion de France, contre Manchester City et le VfB Stuttgart les 22 et 29 janvier pour valider son ticket pour les 1/16èmes de finale de C1.

Luis Enrique remet en question la place de Donnarumma au PSG ! 🔥 Qui pourrait en sortir gagnant dans ce jeu de chaises musicales ? https://t.co/WXqOnUPPZp — le10sport (@le10sport) December 11, 2024

Une victoire et un clean sheet pour le PSG à l’extérieur !

Mais c’est le souci de l’année 2025. Pour le moment, le PSG a savouré sa victoire avec trois buts marqués : un par Gonçalo Ramos, le deuxième par Nuno Mendes et le dernier par Désiré Doué en parvenant au passage à conserver sa cage inviolée (3-0). Un petit exploit au vu des déboires parisiens dans ce secteur de jeu depuis le coup d’envoi de sa campagne européenne, mais pas seulement.

Luis Enrique et son PSG mettent fin à une série noire de 21 matchs en C1

En effet, comme Ouest-France le souligne ce mercredi, le PSG version Luis Enrique a mis fin à une mauvaise série de 21 matchs sans clean sheet à l’extérieur en Ligue des champions. Le 28 octobre 2020 fut la dernière copie parfaite défensive du Paris Saint-Germain en C1 loin du Parc des princes contre Istanbul Basaksehir (2-0). Quatre années au cours desquelles Mauricio Pochettino et Christophe Galtier ont échoué ainsi que Luis Enrique, jusqu’à mardi soir. Reste à savoir désormais si cette belle performance lancera la série de victoires du PSG pour les deux prochaines sorties de C1 en janvier.