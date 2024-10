Real Madrid : Le boss snobe ouvertement Kylian Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ravi à l’idée d’accueillir Kylian Mbappé dans son championnat, Javier Tebas privilégie néanmoins un autre joueur pour le Ballon d’Or 2024. Aux yeux du président de LaLiga, interrogé avant le Clásico ce samedi soir, Vinicius Jr apparaît comme le vainqueur idéal pour la plus prestigieuse des compétitions individuelles.

Le verdict est imminent. La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu ce lundi à Paris et certains noms se détachent pour la victoire finale. Vinicius Jr évidemment, après la grosse saison réalisée par le Real Madrid, mais également Jude Bellingham ou Rodri, ce dernier ayant été sacré champion d’Europe avec l’Espagne. De son côté, Kylian Mbappé semble hors course, et ce n’est pas Javier Tebas qui dira le contraire, dans des propos rapportés par Real-France.

« Je pense que Vinicius devrait le gagner »

« Il n'y a pas de meilleur produit pour la Liga que Vinicius, estimait le président de LaLiga ce samedi en marge du choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Je pense que Vinicius devrait le gagner. Pas seulement pour le dernier match, qui est pour l'année prochaine. Je pense que la dernière saison de Vinicius a été exceptionnelle et je pense qu'il le mérite en tant que joueur. »

« Il est extraordinaire »

Après la victoire du Real Madrid en Ligue des champions cette semaine contre le Borussia Dortmund (5-2), rencontre au cours de laquelle Vinicius Jr avait inscrit un triplé, Carlo Ancelotti était également convaincu que le Ballon d’Or reviendrait à son numéro 7 : « Ce que je peux dire, c'est qu'il est rare de voir un joueur qui fait une deuxième période comme celle de Vinicius. Et pas à cause des trois buts, mais à cause de son caractère, il est extraordinaire. Vinicius va gagner le Ballon d’Or, mais pas pour ce qu'il a fait ce soir, mais pour ce qu'il a fait l'année dernière. Ces trois buts de ce soir sont déjà pour le Ballon d'Or de l'année prochaine ».