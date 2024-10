Mbappé : Un départ colossal se prépare déjà au Real Madrid ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid n'affiche pas un niveau exceptionnel comme c'était souvent le cas l'année dernière. Le club espagnol a accueilli dans ses rangs Kylian Mbappé après des années à lui courir après. Mais cette arrivée a chamboulé l'équipe puisqu'il fallait lui accorder une grande place dans un effectif qui compte déjà Vinicius Jr ou Jude Bellingham notamment.

Ce samedi soir, le Real Madrid dispute peut-être le match le plus important de sa saison pour le moment. Le club de la capitale affronte son grand rival barcelonais et cette rencontre pourrait servir de repère pour savoir où il en est vraiment. Il est difficile de contenter tout le monde dans une équipe qui compte Kylian Mbappé et Vinicius Jr. L'association entre les deux hommes n'est pas toujours incroyable et le Brésilien pourrait finir par quitter le club selon Daniel Riolo.

Le Real Madrid a des problèmes

Depuis le début de la saison, le Real Madrid a dû composer avec quelques petits problèmes à la suite de l'arrivée de Kylian Mbappé. Avec un tel joueur, difficile de contenter tout le monde dans équipe déjà bien fournie. « Ancelotti, il se passe tout ce qu’on avait prévu. Il est obligé de bricoler, avec Rodrygo qui prend forcément mal le truc… C’est tout ce qu’on avait annoncé et tout Ancelotti qu’il est, tout Real qu’il est, à partir du moment où t’as Vinicius et Mbappé, t’es obligé de faire jouer les deux et tu te démerdes et faut y arriver. C’est pas terrible et ça sera pas terrible, mais ça n’empêchera pas de gagner car l’addition de talents, Ancelotti arrive à manager pour qu’il en ressorte quelque chose » déclare Daniel Riolo dans l'After Foot de RMC.

Vinicius prêt à partir ?

Lié au Real Madrid jusqu'en 2027, Vinicius Jr a déjà marqué de son empreinte le club en arrivant dès 2018. Le Brésilien pourrait choisir une autre option la saison prochaine aux yeux du journaliste. « On le disait dès la fin de saison dernière, soit Vinicius fait sa dernière saison et va voir ailleurs après car il aura fait son temps et laisse la place, soit il part pas, et ça va être une galère et ils ne seront jamais épanouis » avertit Riolo.