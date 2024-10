Real Madrid - Barcelone : Luis Enrique trahit Mbappé !

Jean de Teyssière

Les fans de sport vont être servis ce samedi. Pour les plus férus de football, l’affiche la plus attendue de l’année opposera à 21h, au Santiago Bernabeu le Real Madrid et le FC Barcelone. À partir de 20h30, la soirée UFC 308 va commencer avec en apothéose le combat entre Ilia Topuria et Max Holloway. Deux matchs que suivra également Luis Enrique, qui a donné ses préférences, trahissant au passage son ancien joueur, Kylian Mbappé.

La fièvre est en train de monter doucement à Madrid. La capitale espagnole s’apprête à recevoir le Clasico et Kylian Mbappé sera au rendez-vous de cette affiche mythique pour la première fois de sa carrière. Un match qu’il ne faut pas perdre et qui peut vite lui permettre de rentrer dans la légende du Real Madrid. Il pourra compter sur le soutien de nombreux supporters, mais pas tous…

«On sent l’obligation de gagner»

Ce week-end est un week-end béni pour les amoureux des belles affiches puisqu’en plus du Clasico espagnol, l’OM recevra le PSG, Arsenal va jouer contre Liverpool et la Juventus se déplacera à l’Inter Milan. Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a vécu de nombreux Clasico et sait tout l’enjeu qu’il y a autour : « Je vais vivre un Marseille-PSG. Ce sont des matchs différents. On sent l'obligation de gagner. On a tous envie de vivre ça. Je ne saurais pas dire lequel est mieux ou moins bien. »

«Je suis pour le Barça»

Mais cette soirée de samedi va créer un dilemme chez Luis Enrique puisqu’un autre grand évènement sportif aura lieu à la même heure que le Clasico. Néanmoins, Luis Enrique sait qui il va supporter et tant pis pour Mbappé, son ancien protégé au PSG : « Il y a aussi Topuria contre Holloway (à l'UFC), je vais devoir mettre les deux écrans pour suivre les deux. Je suis pour Topuria et le Barça. »