Mbappé : Panique au Real Madrid après le fiasco !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a vécu un match très compliqué pour son premier Clasico avec le Real Madrid. Le FC Barcelone s’est très largement imposé au Santiago Bernabéu (0-4) et l’international français a semblé totalement déconnecté de ses partenaires. Chez les Merengue, on commencerait sérieusement à s’inquiéter pour l’ancien du PSG, dont l’adaptation est plutôt longue.

Kylian Mbappé avait sans doute rêvé d’un meilleur match pour son premier Clasico au Real Madrid. Mais finalement, il est passé totalement au travers de sa rencontre face au FC Barcelone ce samedi soir. L’ancien du PSG n’a rien pu faire pour éviter le naufrage à son équipe, qui s’est lourdement inclinée au Santiago Bernabéu (0-4).

«Le supposé meilleur joueur du monde» : Cauchemar, Mbappé se fait allumer à Madrid ! https://t.co/TM35YInaeQ pic.twitter.com/C6R2Lobdsr — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

Le Real Madrid s'inquiète pour l'adaptation de Mbappé

Kylian Mbappé a d’ailleurs semblé totalement déconnecté de ses partenaires, comme le prouve ses très nombreuses positions de hors-jeu ce samedi soir. Et comme le rapporte AS, cela commencerait à devenir alarmant au Real Madrid. Les Merengue trouvent que son adaptation prend beaucoup plus de temps qu’escompté. Kylian Mbappé n’arrive toujours pas à trouver ses coéquipiers, et cela inquiéterait au sein de la Casa Blanca.

Mbappé va devoir se remettre en selle

Kylian Mbappé va donc devoir trouver un moyen de rebondir. Ses premiers mois au Real Madrid sont plutôt mitigés jusqu’à présent, malgré ses 8 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues. Le pensionnaire de la Liga en attend naturellement plus de son nouvel attaquant star. Mais pour le moment, Kylian Mbappé n’y arrive pas. À suivre...