Le PSG est sous pression, c'est la panique !

Impitoyable en Ligue 1, le PSG peine à enchainer les victoires en Ligue des Champions, et ce, à cause d'un gros manque de réussite devant les buts adverses. Selon Patrick Vieira, le club de la capitale est en difficulté parce qu'il se met une pression négative sur la scène européenne.

Le PSG n'a pas le même visage en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Leader du championnat de France avec vingt points en huit journées (six victoires et deux nuls), le club emmené par Luis Enrique n'a que quatre unités en C1. Vainqueur face à Gérone (1-0), le PSG s'est incliné sur la pelouse d'Arsenal (2-0), avant d'être tenu en échec par le PSV au Parc des Princes (1-1). Résultat, l'écurie rouge et bleu est classée 19ème sur 36.

«Un manque de réussite dû à un certain stress»

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Patrick Vieira a souligné que les adversaires du PSG en Ligue des Champions étaient plus coriaces que ceux en Ligue 1. « Comment expliquez-vous cette différence entre le PSG de la Ligue 1 et celui de la Coupe d’Europe ? C’est sûrement dû en partie à la qualité de l’adversaire. En Ligue des champions, les équipes sont aussi fortes que le PSG, aussi bien organisées », a lancé l'ancien coach du RC Strasbourg et de l'OGC Nice, avant d'affirmer que les joueurs du PSG étaient sous pression en C1.

«Il faut retirer cette pression négative de leurs épaules»

« Pour autant, ils se procurent beaucoup d'occasions, avec un manque de réussite peut-être dû à un certain stress, une pression qu’ils n’arrivent peut-être pas à gérer en ce moment. Ce qui est important, c’est de se créer ces situations dangereuses et ils s’en créent beaucoup. Il faut qu'ils fassent abstraction de l’idée que la Ligue des champions est un objectif pour eux, retirer cette pression négative de leurs épaules », a expliqué Patrick Vieira.