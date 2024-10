PSG : Surprise, il annonce du lourd pour l'OM

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM reçoit le PSG au stade Vélodrome. Alors que les Marseillais n'ont pas battu leurs rivaux parisiens à domicile depuis 13 ans, Patrick Vieira pense que cette fois sera sûrement la bonne. De surcroit, le technicien de 48 ans estime que l'OM titillera le PSG en Ligue 1 d'ici quelques années.

Pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1, l'OM a la lourde tâche de se frotter au PSG. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi reçoivent la bande à Ousmane Dembélé ce dimanche soir au stade Vélodrome.

L'OM n'a pas battu le PSG au Vélodrome depuis 13 ans

Alors que QSI a racheté le PSG en 2011, l'OM est à la peine face à son plus grand rival depuis plus d'une décennie. En effet, le club phocéen n'a pas battu l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi à Marseille depuis 13 ans. Mais à en croire Patrick Vieira, l'OM a les moyens de briser cette malédiction ce dimanche soir.

«Marseille est capable de battre le PSG, j’en suis sûr»

« Pensez-vous, comme certains, que l’OM a de quoi venir titiller le PSG cette saison ? Je pense que l’OM sera trop court pour jouer le titre. Une équipe comme Monaco est mieux armée et sera plus près du PSG que ne peut être l’OM. Marseille aura besoin de deux/trois ans pour vraiment construire une équipe qui pourra challenger le PSG. C’est un championnat difficile sur les plans athlétique et physique, il faut que De Zerbi l’apprenne et le comprenne. Marseille, dans le futur, challengera Paris. Après, sur un match au Vel, Marseille est capable de battre le PSG. Ça, j’en suis sûr », a déclaré Patrick b (48 ans), ancien coach du RC Strasbourg et de l'OGC Nice, lors d'un entretien accordé au Parisien. Pour rappel, le PSG est actuellement leader de Ligue 1 avec 20 points en huit journées, tandis que l'OM est classé troisième avec 17 unités.