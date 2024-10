OM - PSG : Longoria annonce du très lourd !

Thomas Bourseau

L'OM accueille le PSG ce dimanche soir dans un Orange Vélodrome qui devrait être en fusion au vu de l'enjeu autour de cette rencontre si spéciale. Le Classique est un puits à passion selon Pablo Longoria. Le président du club marseillais est prêt à défier le PSG.

Ce dimanche 27 octobre va marquer les retrouvailles entre le PSG et Adrien Rabiot. L'international français a effectué sept années de sa carrière professionnelle au Paris Saint-Germain, tout en y finissant sa formation. Cependant, Rabiot a pris la décision de signer en faveur de l'OM ces dernières semaines. Ce qui peut être très clairement perçu comme étant une trahison au vu de l'animosité et de la rivalité entre le PSG et l'Olympique de Marseille.

«Il est fou», le vestiaire de l'OM se lâche sur De Zerbi https://t.co/txhYVsZnYJ pic.twitter.com/dKhjSucCuJ — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

Le choc au sommet entre l'OM et le PSG approche !

L'OM reçoit le PSG à l'Orange Vélodrome ce dimanche pour clôturer la 9ème journée de Ligue 1. Contrairement aux saisons précédentes, il ne semble pas y avoir un si gros écart entre les deux ennemis jurés en terme de niveau. En atteste le classement, le Paris Saint-Germain comptant 20 points et l'OM 17. En sa qualité de président du club marseillais, Pablo Longoria a déjà annoncé la couleur pour un choc qui ne devrait pas décevoir selon son analyse personnelle.

«Cela fait partie de ton ADN, tu peux faire que ton peuple soit fier»

« Il y a peu de matchs en Europe qui déchaînent autant de passion. Il y a ce sentiment d’appartenance marseillais, de jouer à la maison contre la capitale. Cela fait partie de ton ADN, tu peux faire que ton peuple soit fier. Et sur le plan sportif, bien sûr, c’est un match qui peut nous mettre tout en haut au classement ». a déclaré Pablo Longoria au cours d'une interview accordée à El Pais. Il n'y a plus qu'à donc, reste à savoir si les hommes de Roberto De Zerbi rempliront le contrat ce dimanche soir.