OM - Greenwood : De Zerbi reçoit un conseil !

Très en vue depuis le début de la saison, Mason Greenwood est devenu incontournable du côté de l'OM. L'attaquant anglais profite d'une certaine liberté offerte par Roberto De Zerbi. Mathieu Valbuena compte d'ailleurs sur l'entraineur italien pour que Greenwood puisse continuer à s'épanouir.

Avec Luis Henrique et Jonathan Rowe, Mason Greenwood est l'Olympien le plus en vue dans le secteur offensif depuis le début de la saison. Son insouciance fait des ravages et permet à l'OM de briller en attaque. Mathieu Valbuena espère que l'Anglais continuera sur cette lancée et il compte pour cela sur Roberto De Zerbi. Il lui a d'ailleurs conseillé de ne pas le brider en lui offrant le plus de liberté possible.

«Il ne faut surtout pas le brider»

« Il apporte la flamme qui manquait un peu ces derniers temps, de la créativité, de l'insouciance, ses qualités de finisseur. Il aime prendre des risques, est toujours dans la provocation, le un contre un. Il aime dévorer les espaces, va vite. Il ne faut surtout pas le brider. Roberto De Zerbi est un entraîneur assez intelligent et assez expérimenté pour lui laisser cette liberté », a confié l'ancien joueur de l'OM pour La Provence. Greenwood pourrait d'ailleurs être l'homme fort du club phocéen cette saison, que Valbuena voit rivaliser avec le PSG.

«Je suis très optimiste»

« L’écart avec le PSG s'est réduit sportivement. Paris vit un début de saison assez compliqué, notamment en Ligue des champions. Ces matches-là sont particuliers pour l'OM, ses joueurs et ses supporters. Il y a quelque chose à faire pour l'OM qui, sans coupe d'Europe, peut se focaliser sur le championnat, son objectif principal, pour au moins retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Avec un match par semaine, l'OM a vraiment un gros coup à faire. Je suis très optimiste », a ajouté Mathieu Valbuena. Le message est passé.