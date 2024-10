OM : De Zerbi a trouvé son nouveau chouchou ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la fermeture du mercato estival, Roberto De Zerbi a vu une douzième recrue débarquer, Adrien Rabiot, qui s’est engagé mi-septembre avec l’OM. Au-delà de l’opportunité de s’attacher les services de l’international français, le technicien italien espérait un milieu de terrain de son profil, avec il entretient déjà une relation forte.

« Il a bien fait de choisir l’OM, évidemment. C’est toujours mieux d’avoir un joueur comme Adrien Rabiot dans votre équipe, pas comme adversaire. » En marge de la réception du PSG ce dimanche soir, Roberto De Zerbi a logiquement été interrogé sur Adrien Rabiot en conférence de presse. Un mois et demi après son arrivée, l’international français (48 sélections) va disputer son premier Classique sous les couleurs de l’OM.

Rabiot a beaucoup travaillé pendant la trêve

Comme indiqué par RMC Sport, Adrien Rabiot a profité de sa non-convocation en équipe de France pour se remettre à niveau physiquement pendant la dernière trêve internationale, dans l’optique d’arriver prêt pour ce match entre l’OM et le PSG. Mais il a également enchaîné les séances vidéos afin d’intégrer les principes de jeu de Roberto De Zerbi.

Rabiot déjà proche de De Zerbi

Ce qui a également permis aux deux hommes de se rapprocher. Roberto De Zerbi voulait un joueur de son profil, et l’a dit à Adrien Rabiot, ce qu'il avait répété plusieurs fois aux dirigeants de l’OM. Selon RMC Sport, la connexion entre le milieu de 29 ans et son entraîneur est déjà forte et il leur arrive très régulièrement d’échanger ensemble.