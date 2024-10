Scandale homophobe, les supporters de l'OM règlent leurs comptes !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille reçoit le PSG ce dimanche soir dans le cadre du premier Classique de la saison. De quoi permettre aux supporters de l'OM de régler leur compte avec la LFP et les supposées sanctions lourdes initialement prévues par le gouvernement Macron notamment concernant les chants homophobes dans les stades. Le revirement de situation a inspiré une banderole salée envers la Ligue de Football Professionnel.

Ce jeudi 24 octobre a eu lieu une réunion au ministère de l'Intérieur afin de statuer sur les mesures à mettre en place suite aux chants homophobes survenus dans les tribunes de certains stades de Ligue 1 ces derniers temps. L'option privilégiée par le ministre des Sports Gil Avérous était claire au sortir de la réunion au cours de laquelle il a demandé « très concrètement d’appliquer strictement le protocole Fifa dès qu’il y a un chant homophobe » : l'arrêt du match.

OM - PSG : De Zerbi va surprendre Luis Enrique ? https://t.co/jigtnuPeLd pic.twitter.com/xOBmySmLXJ — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

«Des sanctions personnalisées et individualisées»

C'est en effet ce que Gil Avérous faisait savoir au micro de BFM TV. Néanmoins, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a tempéré la situation sur RMC avec le discours suivant. « Arrêter des matches est très compliqué, ce n’est pas la bonne solution. Mais il faut une interruption provisoire ». Une billetterie nominative est déjà active et pourrait être renforcée afin d'identifier tout fauteur de trouble. Bruno Retailleau affirme entre autres vouloir des « sanctions personnalisées et individualisées » . D'ici le 31 décembre, la signature d'un arrêté pour l'OM, le PSG et l'OL devrait être effectuée.

«Vous êtes des gros sguegs mais avec des petites coui**** !»

Ce revirement de situation au niveau des sanctions plus lourdes n'a certainement pas échappé aux supporters de l'OM. Dans le cadre du Classique opposant l'Olympique de Marseille au PSG ce dimanche soir, les supporters marseillais ont déployé une banderole visant la Ligue de Football Professionnel avec le message fort suivant. « LFP : Sanctions adaptées pour avoir un public ce soir ? Vous êtes des gros sguegs mais avec des petites coui**** ! ».