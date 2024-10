Ballon d'Or : Coup de théâtre pour Mbappé ?

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le Ballon d'Or 2024 sera décerné au théâtre du Châtelet de Paris. Si Vinicius Jr, Jude Bellingham et Rodri sont les favoris pour recevoir ce prix individuel, Kylian Mbappé n'est pas totalement hors course. En effet, l'ancien attaquant du PSG - actuellement au Real Madrid - est le joueur le plus décisif de la saison 2023-2024.

La 68ème cérémonie annuelle du Ballon d'Or aura lieu ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris. Le grandissime favori pour recevoir cette distinction personnelle de France Football n'est autre que Vinicius Jr (Real Madrid, Brésil). Le numéro 7 de Carlo Ancelotti serait en concurrence avec Rodri (Manchester City, Espagne) et son coéquipier merengue Jude Bellingham (Real Madrid, Angleterre). Demi-finaliste en Ligue des Champions avec le PSG et à l'Euro 2024 avec la France, Kylian Mbappé part avec un train de retard, mais il a tout de même une chance de rempoter le Ballon d'Or cette année, étant le joueur le plus décisif de la saison dernière avec 52 buts et 20 passes décisives.

«Le critère numéro un, c'est toujours la performance individuelle»

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin, Vincent Garcia a lâché ses vérités sur le Ballon d'Or. « Le critère numéro un, c'est toujours la performance individuelle, le caractère spectaculaire et impactant pour l’équipe », a rappelé le rédacteur en chef de France Football.

«En tant que Français, on va pousser pour Kylian»

Alors que Kylian Mbappé a encore son mot à dire pour le Ballon d'Or 2024, deux joueurs de l'équipe de France ont voté pour lui auprès de Téléfoot (TF1) : William Saliba et Christopher Nkunku. « Mon favori pour le Ballon d'Or ? Kylian (Mbappé) », a lâché simplement le défenseur d'Arsenal, avant que le milieu offensif de Chelsea n'aille dans son sens : « En tant que Français, on va pousser pour Kylian (Mbappé) ».