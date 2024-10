Mercato : Le PSG passe à côté du «meilleur joueur du monde»

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG a levé la clause libératoire à 50M€ d'Ousmane Dembélé. Arrivé en provenance du FC Barcelone, l'international français fait le plus grand bonheur du club parisien depuis plus de deux ans. A en croire Daniel Moreira, Ousmane Dembélé aurait pu régaler davantage le PSG. Selon l'ancien international français, le numéro 10 de Luis Enrique serait actuellement le meilleur joueur du monde s'il avait réglé ses problèmes de finition.

Très performant sous les couleurs du FC Barcelone et de l'équipe de France, Ousmane Dembélé a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire à 50M€ de l'ancien joueur du FC Barcelone lors de l'été 2023.

Real Madrid : «Ridiculisé», Mbappé se fait humilier en Espagne https://t.co/5gLkS5SD4P pic.twitter.com/n8iabB53ZP — le10sport (@le10sport) October 27, 2024

Dembélé serait le meilleur joueur du monde si...

A Paris depuis un peu plus d'un an, Ousmane Dembélé enchaine les bonnes performances avec le PSG de Luis Enrique. Toutefois, le numéro 10 du club rouge et bleu a toujours des lacunes dans la finition, même s'il a plus de réussite devant les buts adverses cette saison. D'après Daniel Moreira, Ousmane Dembélé serait actuellement le meilleur joueur du monde s'il se montrait plus réaliste.

«Le seul hic, c’est ce déchet qu’il peut avoir face au but»

« Même si, pour moi, Dembélé est au-dessus (de Mason Greenwood) au niveau du dribble, c’est dans la finition que ça coince. On l’a encore vu mardi soir contre le PSV Eindhoven, il y a toujours un truc qui ne va pas lorsqu’il s’approche du but. S’il pouvait marquer au moins une fois tous les quinze jours, il serait le meilleur joueur du monde ! Il est tellement déroutant, mais il manque un peu de justesse, alors que Greenwood est beaucoup plus adroit. (...) Je sens Dembélé plus dangereux. Lorsqu’il n’a pas joué contre Arsenal, on a vu que le jeu de Paris n’était plus du tout le même. Il n’a pas la frappe de Greenwood, qui est plus clinique, plus fort pour marquer, mais il peut passer n’importe quel adversaire. Même son ombre, il est capable de la dribbler ! Le seul hic, c’est vraiment ce déchet qu’il peut avoir face au but. Il avait bien fait en début de saison, moins maintenant. Mais, même quand il ne marque pas, on sent qu’il peut faire mal à l’adversaire », a jugé Daniel Moreira, ancien international français, lors d'un entretien accordé au Parisien.