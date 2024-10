Départ de Mbappé : Le PSG a lancé une révolution, il balance

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Pour pallier le départ de son ancien numéro 7, le club de la capitale essaie de construire une collectif jeune et fort. Et à en croire Patrick Vieira, ce PSG est aussi dangereux que la saison dernière.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Après Mbappé, le PSG construit un collectif fort

Orphelin de Kylian Mbappé, le PSG s'est révolutionné. Plutôt que de recruter une nouvelle superstar, le club de la capitale veut désormais miser sur un collectif jeune et fort. Interrogé sur la nouvelle philosophie du PSG, Patrick Vieira a fait passer un gros message.

«Ils sont aussi difficiles à jouer que l’année dernière»

« Beaucoup disent que le PSG est plus difficile à jouer cette saison que la saison dernière, partagez-vous cet avis ? Je ne sais pas s’ils sont plus difficiles à jouer. Ils l’étaient déjà l’année dernière avec Mbappé. Quand tu joues contre un Mbappé, tu veux aller chercher haut, mais tu t’exposes à sa vitesse sur contre et à sa qualité individuelle. Je pense qu’ils sont aussi difficiles à jouer que l’année dernière. La différence, c’est qu’ils sont basés cette année sur un collectif, avec notamment beaucoup de joueurs capables de marquer », a jugé Patrick Vieira (48 ans), ancien coach du RC Strasbourg et de l'OGC Nice, lors d'un entretien accordé au Parisien.