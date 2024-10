Real Madrid : Il humilie Mbappé en plein match !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le Real Madrid s'est fait corriger par le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Avant de voir son but être annulé à cause d'un hors jeu, Kylian Mbappé a fait une célébration spéciale pour fêter son lob réussi. Buteur dans les dernières minutes du Clasico, Raphinha a réalisé le même geste que le numéro 9 merengue pour le chambrer.

Ce samedi soir, le Real Madrid a reçu le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. A la 31ème minute de jeu, Kylian Mbappé pensait avoir ouvert le score après avoir lobé Inaki Pena. Pour célébrer son but, le numéro 9 du Real Madrid a mimé la trajectoire d'un lob avec sa main. Toutefois, l'arbitre de la rencontre a finalement annulé cette réalisation, ayant signalé un hors jeu.

Raphinha made fun of Kylian Mbappe's celebration after he scored his goal 😅🇧🇷🇫🇷 pic.twitter.com/OUiDSZf4Hu — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) October 26, 2024

Raphinha a chambré Kylian Mbappé

Après le but annulé du Real Madrid, le FC Barcelone s'est montré impitoyable devant le but d'Andriy Lunin. En effet, le Barça a marqué à quatre reprises, et ce, grâce à un doublé de Robert Lewandowski, une réalisation de Lamine Yamal et une autre de Raphinha. D'ailleurs, l'ailier brésilien a fait un clin d'oeil à Kylian Mbappé lorsqu'il a célébré son lob réussi.

Raphinha a imité la célébration de Mbappé

Pour chambrer Kylian Mbappé, Raphinha a fait la même célébration d'après-but que lui, mimant la trajectoire d'un lob avec sa main. L'attaquant du Real Madrid a donc vécu une soirée cauchemardesque. En effet, Kylian Mbappé a vu son but être annulé, Raphinha le chambrer et son équipe perdre 4-0 à domicile contre son plus grand rival : le FC Barcelone.