Messi quitte le PSG, un joueur se libère !

Pendant deux saisons, Lionel Messi, régulièrement considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, a porté les couleurs du PSG. Si la présence du génie argentin à Paris n’aura jamais eu l’effet escompté, Achraf Hakimi a véritablement explosé dans la capitale depuis son départ. D’ailleurs, comme le rappelle Daniel Moreira, le Marocain forme un duo de choc dans le couloir droit avec Ousmane Dembélé.

Avec huit Ballon d’Or à son actif ainsi qu’une victoire en Coupe du monde, Lionel Messi a terminé le football. De 2021 à 2023, le légendaire Argentin aura porté les couleurs du PSG, qui pensait remporter la Ligue des Champions avec le numéro 30 en ses rangs. Cependant, tout n’aura pas fonctionné pour Messi à Paris, lui qui à l’issue de son contrat en juin 2023, a décidé de rejoindre l’Inter Miami.

Lionel Messi a été remplacé par Ousmane Dembélé au PSG

Afin de pallier son départ, le PSG a décidé de miser sur Ousmane Dembélé. Recruté contre 50M€ en provenance du FC Barcelone, le nouveau numéro 10 parisien fait des ravages sur son côté droit. S’il pêche énormément à la finition, le Français prouve à 27 ans, qu’il fait assurément partie des meilleurs dribbleurs du monde. Surtout, depuis l’arrivée d’Ousmane Dembélé dans la capitale, Achraf Hakimi semble libéré dans son couloir droit. Beaucoup plus offensif dans le système de Luis Enrique, le Marocain réalise un très beau début de saison au PSG.

« On sent que les deux se comprennent les yeux fermés »

Comme le rapporte le Parisien ce samedi, Achraf Hakimi a pu quelques fois être bridé par Lionel Messi qui rentrait beaucoup dans le cœur du jeu entre 2021 et 2023. Ancien international Français (2002-2004), Daniel Moreira souligne à quel point ce duo avec Ousmane Dembélé fait du bien au PSG : « Avec Hakimi, ça dédouble de partout. Il est toujours devant pour proposer une solution. On sent que les deux se comprennent les yeux fermés, conclut Moreira. De l’autre côté, c’est moins net », a confié ce dernier au Parisien.