Pour 50M€, le PSG passe à côté du «meilleur joueur du monde»

L’été 2023, le PSG dépensait 50M€ pour le recrutement d’Ousmane Dembélé. Numéro 10 dans le dos, le Français fait preuve d’énormément de fulgurances sur son couloir droit. Néanmoins, le Français pêche encore dans la finition, alors que certains observateurs comme Daniel Moreira estime que s’il s’améliorait dans ce domaine, le joueur de 27 ans serait le meilleur du monde.

Ce dimanche soir (20h45), le PSG se déplace sur la pelouse de l’OM. Clairement, la formation de Luis Enrique va avoir besoin d’un grand Ousmane Dembélé. Maladroit face au PSV Eindhoven mardi soir (1-1), le numéro 10 du club de la capitale est pourtant un élément indiscutable du système de Luis Enrique.

Ousmane Dembélé encore imparfait ?

Arrivé en provenance du FC Barcelone à l’été 2023 contre 50M€, Ousmane Dembélé a réalisé une belle première saison au PSG. Faisant assurément partie des meilleurs dribbleurs du monde, le Français s’est également distingué par son manque de réussite devant le but. Pourtant auteur de 4 buts sur ce début de saison, l’ailier droit de 27 ans doit encore progresser face aux buts adverse. Ancien international Français (2002-2004), Daniel Moreira s’est exprimé sur le cas de Dembélé, mais aussi de Mason Greenwood avant le Classique dimanche soir.

« S’il pouvait marquer au moins une fois tous les quinze jours, il serait le meilleur joueur du monde ! »

« Il fait beaucoup de bien à Marseille. Il a de grosses qualités de vitesse, de dribble, il est facile balle au pied. Et même si, pour moi, Dembélé est au-dessus au niveau du dribble, c’est dans la finition que ça coince. On l’a encore vu mardi soir contre le PSV Eindhoven, il y a toujours un truc qui ne va pas lorsqu’il s’approche du but. S’il pouvait marquer au moins une fois tous les quinze jours, il serait le meilleur joueur du monde ! Il est tellement déroutant, mais il manque un peu de justesse alors que Greenwood est beaucoup plus adroit », a ainsi confié l’ancien attaquant auprès du Parisien.