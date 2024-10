«Le vrai patron du PSG» est annoncé !   

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2023, le PSG nommait un nouvel entraîneur. Pour remplacer Christophe Galtier, le club de la capitale décidait alors de faire confiance à Luis Enrique. Au contraire de ceux qui étaient passés avant lui, l’Espagnol s’est vu confier les pleins pouvoirs à Paris par Nasser Al-Khelaïfi. De quoi confirmer qu’il est aujourd’hui le grand patron au PSG.

Cela fait maintenant plus d’un an que Luis Enrique est l’entraîneur du PSG. Malgré les critiques à propos du jeu proposé par son équipe, l’Espagnol peut compter sur la confiance de sa direction. Un accord aurait d’ailleurs été trouvée pour une prolongation de contrat. D'ici peu, l'officialisation pourrait tomber et Luis Enrique pourrait alors être lié jusqu'en 2027. A Paris, on lui fait énormément confiance, ce n'est pas un hasard si on le perçoit alors comme le patron.

« Al-Khelaïfi a donné tous les pouvoirs à son entraîneur »

« Pendant une décennie, Paris s’est cassé les dents sur sa volonté d’empiler absolument les stars, en faisant fi du collectif. Pour une fois, Nasser Al-Khelaïfi a donné tous les pouvoirs à son entraîneur et n’interfère plus sur le sportif. Contrairement à ses prédécesseurs, Luis Enrique a la légitimité, la charisme et le palmarès pour s’imposer ne pas se laisser marcher sur les pieds », a d’abord expliqué Grégory Paisley dans des propos accordés à La Provence.

« Il a imposé sa vision du foot »

Il a ensuite poursuivi à propos de Luis Enrique : « Quoi qu’il en soit, c’est lui le vrai patron du PSG. C’est aussi grâce à lui que Paris s’est détourné du bling-bling en refusant par exemple de recruter un nom pour remplacer Mbappé… Il a imposé sa vision du foot et le club suit en lui mettant à disposition des jeunes joueurs à développer. Il a aussi les coudées franches pour sévir, il est enfin soutenu. On avait perdu l’habitude de voir ça à Paris ».