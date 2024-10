PSG : Riolo a trouvé l’entraîneur parfait à la place de Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est un fait, Daniel Riolo n'est pas le plus grand soutien de Luis Enrique dans les médias français. L'éditorialiste prend régulièrement en grippe le coach espagnol du PSG, notamment au sujet de ses compositions d'équipes ou encore sa communication. D'ailleurs, aux yeux de Riolo, le PSG a fait une grosse erreur en ne nommant pas Thiago Motta sur le banc de l'équipe première ces dernières années.

Régulièrement pointé du doigt depuis sa nomination au poste d'entraîneur du PSG à l'été 2023, Luis Enrique ne fait pas l'unanimité chez les observateurs français. Loin de là. Sur RMC Sport, l'éditorialiste Daniel Riolo s'en prend régulièrement au coach espagnol dont il n'apprécie pas franchement les méthodes. De plus, Riolo estime que le PSG avait déjà le coach parfait dans ses rangs en la personne de Thiago Motta, qui avait été joueur (2012-2018) puisque entraîneur des U21 du club l'année suivante.

Mercato : Signature avortée au PSG, il déballe tout ! https://t.co/cR0xFCWNzw pic.twitter.com/kAvI4dAXz3 — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

« Son destin, c’était d’être sur le banc du PSG

Actuellement entraîneur de la Juventus Turin, Thiago Motta aurait dû avoir sa chance au PSG selon Riolo : « À chaque fois, ça me fait beaucoup de mal de voir Thiago Motta à la Juventus. Cet entraîneur que j’ai réclamé tellement. Le football, c’est également une histoire, des histoires qu’on raconte et Thiago Motta, son destin c’était d’être sur le banc du PSG. Et là il est à la Juve et évidemment qu’il va réussir », a récemment indiqué le chroniqueur dans l'After Foot, sur RMC.

« C’était lui qu’il fallait prendre... »

« C’était lui qu’il fallait prendre, mais c’est comme ça. Il suffit de le regarder, son attitude, c’était nous. Il était pour le PSG. Il te tend les bras, ça doit être ton coach et tu ne le prends pas. On a un président tellement catastrophique », poursuit Riolo, qui estime donc que Thiago Motta serait l'homme de la situation au PSG à la place de Luis Enrique. Le message est passé.