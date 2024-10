PSG : Le gros craquage contre l’OM, il vide son sac !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 7 novembre 2004, Sylvain Armand découpait son ancien coéquipier Fabrice Fiorèse avec un tacle assassin lors du Classique entre le PSG et l’OM au Parc des Princes. Désormais retraité et âgé de 44 ans, l’ancien latéral est revenu plus en détail sur ce geste iconique, avec une pointe de regret.

Ce dimanche soir, l’OM accueille le PSG au Vélodrome pour le premier Classique de la saison (20h45). Assurément la rencontre la plus attendue au cours d’une saison d’un championnat de France, cette dernière a laissé place à des actions iconiques au cours des dernières décennies. Lors de la saison 2004-2005, Sylvain Armand était alors rentré dans l’histoire de cette rivalité, mais pas forcément pour les bonnes raisons…

En 2004, Sylvain Armand commettait un tacle assassin sur Fabrice Fiorèse

Alors que le PSG reçoit l’OM au Parc des Princes en novembre 2004, Sylvain Armand, alors positionné latéral gauche, se rend coupable d’un tacle assassin sur Fabrice Fiorèse à la 19ème minute de jeu. Passé par le PSG entre 2002 et 2004, le milieu offensif s’était engagé chez l’ennemi juré (qu’il avait pourtant critiqué lors de son passage à Paris) après le début de la saison 2004-2005. A l’aube d’un nouveau Classique, Sylvain Armand est revenu sur ce tacle désormais iconique et représentatif de la rivalité tendue entre les deux clubs.

« Quand je suis ressorti dans la rue à Paris, les gens m’adulaient car j’avais taclé Fiorèse »

« Je ne suis pas resté longtemps sur le terrain. Le départ de Fiorèse, les gens m’en avaient parlé beaucoup dans la semaine et je pense que malheureusement ça a joué sur cette faute restée un peu mythique », a ainsi expliqué Armand auprès de RMC Sport. « Ce n’était pas méchant et je ne voulais pas être agressif. Mais toute l’animosité cette semaine-là m’avait fait inconsciemment fait faire ce geste-là. Quand je suis ressorti dans la rue à Paris, les gens m’adulaient car j’avais taclé Fiorèse », conclut ce dernier.