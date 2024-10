Le PSG fait vivre un calvaire à Rabiot, il déballe tout

Pierrick Levallet

Formé au PSG, Adrien Rabiot avait tout pour devenir l’enfant prodige des Rouge-et-Bleu. Mais un désaccord autour de sa prolongation a provoqué un clash entre les deux parties. L’international français a même été mis au placard avant de rejoindre la Juventus. L’avocat d’Adrien Rabiot s’est d’ailleurs livré sur ce passage compliqué de la carrière de son client.

L’histoire aurait pu être belle entre Adrien Rabiot et le PSG. Elle a finalement viré au drame. Très apprécié en interne, le milieu de terrain avait tout pour devenir l’enfant prodige des Rouge-et-Bleu. Mais un désaccord autour de sa prolongation a tout gâché. Un clash a éclaté entre les deux parties. Le PSG n’a d’ailleurs pas hésité à mettre Adrien Rabiot au placard. L’international français a ainsi signé libre à la Juventus en 2019. Et son avocat s’est livré sur ce passage compliqué de la carrière de son client.

Adrien Rabiot critiqué au PSG, son avocat se lâche https://t.co/VQXELjoIxr pic.twitter.com/4m0pz70OxU — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

«Ce n’était pas simple d’être mis de côté»

« Son départ du PSG ? Il a été précurseur et il l’a payé cher. C’était un épisode compliqué pour lui, ce n’était pas simple d’être mis de côté car on l’a privé de football durant de nombreux mois. Aujourd’hui, on se rend compte qu’il a une trajectoire sportive exceptionnelle et que c’est un homme qui a gardé les mêmes valeurs, simple, curieux. Il est l’homme le plus normal du monde dans l’univers le plus anormal. Tout ça est passé et désormais il regarde vers l’avant plutôt qu’en arrière » a indiqué Arnaud Péricard, interrogé par Le Parisien.

Rabiot va vivre un OM - PSG spécial

Adrien Rabiot va d’ailleurs faire ses retrouvailles avec le PSG ce dimanche au Stade Vélodrome. Le natif de Saint-Maurice a signé à l’OM en septembre dernier, prouvant que la rupture est désormais totalement avec les Rouge-et-Bleu. Depuis, la pilule a du mal à passer dans le vestiaire parisien. Le Classique promet donc d’être particulièrement intéressant à suivre.