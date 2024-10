PSG : Un problème est identifié, Luis Enrique fait passer un gros message !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En ce début de saison, le PSG réalise de bons matchs dans le contenu, mais peine parfois à se montrer efficace devant le but adverse. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a pourtant affirmé que ce dernier était très fier de ses joueurs dans ce domaine-là.

Le PSG face à un gros défi. Après un match nul très frustrant face au PSV Eindhoven ce mardi soir en Ligue des Champions (1-1), les Parisiens se déplacent sur la pelouse de l’OM ce dimanche soir (20h45) à l’occasion du premier Classique de la saison. Face au club néerlandais, les hommes de Luis Enrique ont certes dominé les débats sur l’ensemble de la rencontre, mais ont cruellement manqué de réalisme face au but.

PSG : Un buteur arrive, la grande annonce de Luis Enrique https://t.co/kdgGJDASgL pic.twitter.com/QNyeqkKUZt — le10sport (@le10sport) October 26, 2024

Le PSG manque de tranchant face au but en Ligue des Champions

Un secteur de jeu qui commence à inquiéter les observateurs en Europe. Buteur ce soir là, Achraf Hakimi a mis fin à une énorme série de 94 tirs sans inscrire le moindre but pour le PSG en Ligue des Champions. Clairement, les Rouge et Bleu vont devoir faire beaucoup mieux contre l’OM, bien que Luis Enrique se disait déjà très satisfait du nombre d’occasions que s’était procuré son équipe au sortir de cette rencontre face au PSV. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi avant le déplacement à Marseille, l’Espagnol en a remis une couche.

« Je suis fier de mes joueurs, j'aimerais qu'on marque plus, bien sûr mais on marque déjà beaucoup »

« Est-ce que je leur montre mes vidéos ? Elles sont en noir et blanc et au ralenti. Je sens bien que vous avez un souci, mais je ne peux pas être inquiet. On a marqué plus de buts que la saison passée. En C1 il y a une différence mais j'essaie de générer de la confiance. Il faut se créer des occasions. Je suis fier de mes joueurs, j'aimerais qu'on marque plus, bien sûr mais on marque déjà beaucoup », a ainsi confié Luis Enrique.