La blague de Luis Enrique sur le mercato du PSG

Sous l'influence de Luis Campos, conseiller sportif au sein du PSG, le recrutement parisien a pris des accents portugais. Ces dernières années, de nombreux joueurs lisboètes ont posé leurs bagages à Paris, le dernier en date Joao Neves cet été. En conférence de presse, Luis Enrique a ironisé sur le recrutement de son supérieur.

Entre le PSG et le Portugal, c’est une longue histoire d’amour. Il n’est pas nécessaire de remonter à l’époque d’Artur Jorge pour évoquer l’attachement du club parisien pour les joueurs venus du sud de l’Europe. Cette saison, ils sont cinq à détenir la nationalité portugaise et à porter les couleurs du PSG : Marquinhos (qui défend les couleurs du Brésil en sélection), Gonçalo Ramos, Joao Neves, Vitinha et Nuno Mendes.

La patte Luis Campos se fait sentir

Difficile d'évoquer ce recrutement sans mentionner l’influence de Luis Campos, conseiller sportif au sein du PSG et chargé du mercato. A quelques heures d’une rencontre importante face à l’OM, Luis Enrique a évoqué le niveau des joueurs portugais présents dans son groupe.

« J'aime tous les joueurs portugais même les joueurs mauvais»

Le coach du PSG a répondu à cette question avec le sourire. « J'aime beaucoup tous les joueurs portugais même les joueurs mauvais. C'est une blague, je n'ai aucun joueur mauvais ici » a confié Luis Enrique.