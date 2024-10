PSG/OM : Luis Enrique se lâche sur De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi, en conférence de presse, Roberto de Zerbi avait tenu des propos élogieux sur Luis Enrique, son prochain adversaire en championnat. La réponse du coach parisien n'a pas tardé à venir. Face aux journalistes ce samedi, l'entraîneur du PSG a rendu la pareille à son homologue italien, qui bénéficie d'une jolie réputation en Europe.

Le Classique, organisé au Vélodrome ce samedi, mettra face à faux deux des équipes les plus flamboyantes du championnat de France. D’un côté, le PSG de Luis Enrique, qui reste, certes, sur une prestation décevante en Ligue des champions face au PSV Eindhoven, mais qui continue de survoler la Ligue 1. De l’autre côté, la formation de Roberto de Zerbi, concentrée sur le championnat de France et suffisamment armée pour concurrencer au PSG amoindri par le départ de Kylian Mbappé l’été dernier.

De Zerbi rend hommage à Luis Enrique

Si la bataille risque d’être rude sur la pelouse, l’ambiance risque d’être plus amicale sur le banc de touche. Déjà vendredi, Roberto de Zerbi avait salué le parcours de Luis Enrique. « Luis Enrique est l’un des meilleurs entraîneurs au monde depuis des années. Pas juste depuis qu’il est au PSG. Il a démontré que c’est un top coach. C’est évidemment une référence pour moi. Il a une matrice qui me plaît dans son jeu. Après, je ne le connais pas personnellement et je ne l’ai pas affronté. J’apprécie la personne, la façon dont il se comporte. J’ai beaucoup d’estime de lui » avait confié le coach de l’OM.

La réponse de Luis Enrique

Et ce samedi, c’est au tour du coach parisien de couvrir d’éloges De Zerbi. « C'est un entraîneur qui aime attaquer, nous avons cela comme point commun. Je me sens mis en valeur par les professionnels du football. Pour moi, De Zerbi est un coach passionnant que j'ai suivi à Brighton. Son équipe ne calcule pas, avec un pressing très haut » a déclaré Luis Enrique dans des propos rapportés par RMC Sport.