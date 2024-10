Rabiot : Le PSG lui préparait un cadeau XXL !

Pierrick Levallet

Parti fâché du PSG en 2019, Adrien Rabiot a fait son retour en Ligue 1 il y a plus d’un mois. Libre après son départ de la Juventus, l’international français a signé à l’OM en septembre dernier. Le joueur de 29 ans aurait toutefois pu connaître une trajectoire nettement différente chez les Rouge-et-Bleu, lui qui était très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi.

L’histoire aurait pu être tellement différente. Formé au PSG, Adrien Rabiot avait tout pour devenir l’enfant prodige des Rouge-et-Bleu. Mais finalement, la relation s’est dégradée et a fini par engendrer le départ de l’international français à la Juventus en 2019. Et en septembre dernier, le milieu de terrain de 29 ans a décidé de signer libre à l’OM, accentuant encore plus son clash avec le PSG.

Al-Khelaïfi était admiratif devant Rabiot

Rien n’aurait pourtant présager un tel scénario il y a quelques années. Comme le rapporte Le Parisien, Adrien Rabiot était très apprécié en interne au PSG. Nasser Al-Khelaïfi lui vouait notamment une véritable admiration. À l’époque, l’international français était vu comme un emblème, capable de transmettre la fibre rouge et bleu dans le vestiaire. Le PSG avait ainsi songé à lui donner le brassard de capitaine au cours de sa carrière.

Le choc entre le PSG et l'OM promet d'être spécial !

Mais le destin en a voulu autrement. Le PSG et Adrien Rabiot n’ont jamais réussi à se mettre d’accord concernant une prolongation de contrat. Cela a provoqué un véritable clash, synonyme de rupture entre les deux parties. L'international français. aalors poursuivi sa carrière à la Juventus. Quelques années plus tard, Adrien Rabiot va retrouver le PSG. Mais ce sera sous les couleurs de l’OM qu’il reverra certains de ses anciens coéquipiers, ce dimanche au Stade Vélodrome, dans un Classique qui promet d’être spécial. La pilule n'a visiblement pas été encore digérée du côté du PSG.