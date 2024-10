Mercato - OM : La trahison de Rabiot fait réagir au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato s'était bouclé à l'OM avec 11 recrues, un 12ème joueur a finalement rejoint le club phocéen. Et pas n'importe lequel : Adrien Rabiot. Un transfert qui a fait réagir à Marseille... mais aussi à Paris. En effet, l'international français a été formé au PSG et beaucoup ont alors considéré cela comme une trahison.

Qui aurait pu le dire il y a quelques semaines encore ? Aujourd'hui, Adrien Rabiot est bel et bien un joueur de l'OM. Alors que l'ex-joueur de la Juventus semblait promis à un cador européen, c'est finalement à Marseille qu'il a décidé de poser ses valises. De quoi en surprendre plus d'un et en agacer certains. En effet, chez les fans du PSG, ce choix de Rabiot a du mal à être digéré...

« Il n'est pas le seul joueur formé au club à être parti »

Formé au PSG, Adrien Rabiot est passé outre la rivalité entre les deux clubs et s'est donc engagé avec l'OM. Une trahison de la part du désormais marseillais ? Pour L'Equipe, un éducateur au PSG confie : « Je lis ici ou là qu'il aurait trahi le PSG mais il n'est pas le seul joueur formé au club à être parti, non ? ».

« Il a déconné »

« Le club n'a peut-être pas tout fait pour garder des Mike Maignan, des Kingsley Coman ou des Christopher Nkunku. Adrien, lui, a joué longtemps ici et il a toujours été respectueux. Mais bon, il a déconné, il est parti à Marseille », poursuit-il concernant Rabiot.