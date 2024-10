Mercato : Le PSG rate son coup, ça va gronder en interne ?

Thomas Bourseau

Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué ont déposé leurs valises au PSG cet été. Cependant, aucun attaquant de pointe n’a été recruté que ce soit pour combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé ou bien pallier la blessure de Gonçalo Ramos. Une stratégie qui commencerait à faire débat en coulisses…

Le PSG est très réaliste en Ligue 1 cette saison avec notamment 25 buts inscrits en 8 matchs de Ligue 1. Toutefois, la situation est bien différente en Ligue des champions avec seulement une réalisation en trois rencontres de saison régulière disputée. Et qui plus est inscrit par un défenseur en la personne d’Achraf Hakimi. Le départ de Kylian Mbappé et la blessure de Gonçalo Ramos dès le début de saison pèsent clairement sur la finition du PSG en C1.

Le PSG s’est plié à la volonté de Luis Enrique pour l’attaquant

Et pourtant, Luis Enrique aurait pu être bien mieux armé offensivement parlant s’il avait accepté la proposition de Luis Campos pendant la dernière ligne droite du mercato. Le conseiller football du PSG avait soumis l’option Victor Osimhen que l’entraîneur espagnol a refusé d’accueillir selon Le Parisien. Et maintenant ? Il se pourrait que pendant le mercato hivernal, le Paris Saint-Germain ne revoit pas sa position pour autant au sujet du recrutement d’un avant-centre.

Les choix du mercato bientôt remis en cause ?

Et pour cause, le marché des attaquants n’est pas florissant au point où le PSG puisse dénicher un joueur correspondant aux critères spécifiques de Luis Enrique. A l’instant T, l’absence d’un attaquant de point ne serait pas un sujet de crispation en coulisses. Néanmoins, le fait qu’aucune formule viable ne semble concrètement fonctionner soulèverait quelques interrogations concernant les choix effectués par le PSG sur le mercato d’après Le Parisien.